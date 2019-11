Roma, spacciatore nigeriano arrestato a Tiburtina: aveva con sé oltre 3 chili di droga

Un ragazzo nigeriano di 36 anni, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Parioli di Roma a seguito dei controlli nei dintorni della stazione ferroviaria di Tiburtina. Il giovane è finito in manette perchè sottoposto a controllo è risultato in possesso di 3,15 chili di marijuana suddivisa in dosi.

Il 36enne è stato controllato dai militari che avevano notato i suoi movimenti sospetti nel salire a bordo di un autobus con uno zaino particolarmente rigonfio. Al ragazzo è stata sequestrata oltre alla droga anche la somma di 1.120 euro in contanti, ritenuta provento dello spaccio. Adesso il 36enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa del rito direttissimo.

