Ostia, bomba carta contro la casa della ex. L'uomo aveva in camera 23 kg di esplosivo

Va sotto casa della ex a notte fonda e, dopo averla minacciata, fa esplodere una potente bomba carta, dandosi poi alla fuga. I carabinieri non ci hanno messo molto a rintracciarlo e quando hanno perquisito il suo domicilio hanno trovato, in camera da letto, una pistola semiautomatica marca Beretta illegalmente detenuta e completa di 4 colpi, nonché 32 ordigni esplosivi - proprio bombe carta - per un peso complessivo di circa 23 kg di esplosivo. I militari della sezione radiomobile della compagnia Ostia hanno arrestato un italiano di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione illegale di esplosivi, armi e munizioni, porto illegale di esplosivo, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e atti persecutori.



L'uomo peraltro si è avvicinato all'abitazione della ex nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento. Le armi sono state sequestrate, mentre lo stalker è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Gruppo Carabinieri di Ostia, in attesa delle decisioni del magistrato.

