Gualdo Tadino, bomba carta in casa: arrestato

È stato trovato in possesso di sostanze per fabbricare, artigianalmente, una bomba carta. Per questa ragione il Nas di Perugia, assieme all'Arma locale, ha arrestato un trentenne di Gualdo Tadino, Perugia, per detenzione illecita di materiale esplodente. I fatti risalgono a martedì pomeriggio, quando i militari hanno effettuato una perquisizione a casa dell'uomo, già indagato per commercio illecito di sostanze anabolizzanti e dopanti. Durante i controlli, però, è stata trovata anche una bomba carta fabbricata artigianalmente del peso di circa 640 grammi e circa 2 chilogrammi tra nitrato di potassio e zolfo idonee, mediante miscelazione, alla fabbricazione di manufatti esplodenti.

