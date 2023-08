Bomba carta esplode davanti a un autosalone: paura nella notte a Dragona. Aperta indagine per individuare i colpevoli

Paura nel X Municipio della Capitale. Nella notte, all'1 circa, è splosa una bomba carta in vicolo di Dragone a Dragona, in provincia di Roma, davanti a un autosalone.

Bomba carta esplode in un centro estetico a Centocelle

L'esplosione ha annerito la parete e un'auto parcheggiata ma non ha provocato altri danni. Non ci sono feriti.

L'indagine

I carabinieri della stazione di Acilia hanno aperto le indagini. Lo scoppio, in base a quanto si apprende, ha provocato danni alla struttura e ad una auto parcheggiata nella vicinanze. I militari sono al lavoro, anche grazie all'analisi di eventuali telecamere presenti in zona, per cercare di individuare gli autori del gesto. Nei giorni scorsi altri due ordigni rudimentali sono stati fatti esplodere ad Ostia e a Fiumicino.