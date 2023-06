Andria, bomba carta in un cassonetto: daspo urbano per 3 giovani

Il Questore di Andria, Roberto Pellicone, ha firmato tre provvedimenti di daspo urbano nei confronti di tre soggetti che hanno fatto esplodere un cassonetto in metallo utilizzato per la raccolta di indumenti in Corso Europa Unita. Il fatto risale alla sera del 31 Dicembre 2021, quando i tre giovani, prima dei festeggiamenti di capodanno, hanno inserito all’interno del cassonetto una bomba carta, causandone la totale distruzione e la dispersione dei residui sul marciapiede e sul manto stradale. L’evento era stato ripreso da alcuni passanti e residenti e, in poco tempo, il video è diventato virale sui social. L’Ufficio Anticrimine della Questura di Andria, Barletta e Trani ha quindi deciso di vietare agli autori del gesto l'accesso ai locali pubblici di quella zona per un periodo di 12 mesi. (LaPresse)