Alessandra Moretti, bomba carta sotto la casa dell'eurodeputata a Vicenza: «Spero in gesto goliardico»

Paura a Vicenza. Una bomba carta è stata fatta esplodere da ignoti nelle prime ore di martedì scorso, lungo un marciapiede nei pressi dell'abitazione dell'eurodeputata Pd Alessandra Moretti. Lo scoppio - riporta il Giornale di Vicenza - è avvenuto tra le ore 2.00 e le 3.00, è stato percepito dagli abitanti del quartiere, e non avrebbe causato danni a persone o cose. Al momento non sono giunte rivendicazioni. «Spero in un gesto goliardico», il commento della Moretti su Twitter.

APPROFONDIMENTI ROMA Nettuno, attentato con bomba carta all'agenzia Fae: vetrata in... PESCARA Bomba carta esplosa davanti alla palazzina: denunciato un 53 enne...

Ho ricevuto tantissimi messaggi per quanto accaduto ieri notte e ringrazio davvero tutti per la solidarietà, espressa dai miei concittadini e dai colleghi. Mi auguro si sia trattato semplicemente di un gesto goliardico senza implicazioni violente. (2/2)@eurodeputatipd @pdnetwork — Alessandra Moretti (@ale_moretti) February 11, 2021

Moretti, che per il suo impregno parlamentare si è trasferita a Bruxelles, ha detto di attendere gli accertamenti delle forze dell'ordine e della magistratura. Nella zona abitano i suoi genitori e il fratello. Non si escluderebbe una matrice diversa da quella politica. «Il Partito Democratico della provincia di Vicenza esprime solidarietà e vicinanza all'eurodeputata Alessandra Moretti per il vile attacco avvenuto davanti alla sua abitazione vicentina». Lo afferma in una nota Chiara Luisetto, Segretaria provinciale dem.

Ieri notte è stato fatto esplodere un ordigno vicino a casa mia a Vicenza, per fortuna senza conseguenze. Io e la mia famiglia stiamo bene.

La magistratura e la polizia stanno indagando e ho piena fiducia nel loro lavoro (1/2) — Alessandra Moretti (@ale_moretti) February 11, 2021

La Cgil del Veneto esprime in una nota «tutta la sua solidarietà all'onorevole Moretti per quanto accaduto nei pressi della sua abitazione di Vicenza. Saranno gli inquirenti a indagare sulla matrice e sul destinatario del grave atto intimidatorio, anche se sono forti i sospetti che sia proprio l'eurodeputata del Partito democratico l'obiettivo di chi pensa, con la violenza, di condizionare la vita pubblica e il confronto politico».

Roma, incubo buste esplosive: tre donne ferite in poche ore

Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA