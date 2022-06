Roma, operaio 45enne scivola da una scala e sbatte la testa: è grave in prognosi riservata

Dramma sul posto di lavoro. Stamattina un operaio di 45 anni è scivolato da una scala. È grave ed in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto verso le 9.30 in viale Regina Margherita 132. Erano al lavoro alcuni operai per una ditta che sta lavorando per conto Enel. L'operaio è scivolato dalla scala sbattendo la testa. I colleghi hanno chiamato il 112. Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al policlinico Umberto I. L'operaio versa in gravi condizioni e dovrà essere operato alla testa.

