Operaio cade da un'impalcatura in via Merulana e muore a 50 anni: dramma a Roma

Tragedia sul lavoro al centro di Roma. Secondo quanto si apprende, un operaio è morto dopo essere caduto da un'impalcatura in via Merulana. Inutili i soccorsi per l'uomo. Sul posto vigili del fuoco e poliziotti del commissariato Esquilino. Sono in corso verifiche sul ponteggio per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo aveva 50 anni.

