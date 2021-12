Torino, gru crolla su un palazzo in via Genova: due morti e diversi feriti

Dramma a Torino: una gru è caduta questa mattina su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell'ordine, un uomo - probabilmente un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione - è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave. Secondo La Stampa le vittime sono due. I sanitari, sempre secondo le prime informazioni, stanno valutando le condizioni di altri tre o quattro feriti.

Sul posto Carabinieri, polizia municipale che ha chiuso il traffico. Presente anche lo Spresal dell’Asl di Torino. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica