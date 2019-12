Roma, dall'eccesso di velocità alla guida in stato di ebbrezza: ​nel 2019 oltre un milione di multe

Crescono i controlli, ma soprattutto aumentano le sanzioni per guida in stato d’ebbrezza nella Capitale. Nel 2019, rispetto allo scorso anno, sono salite del 20 per cento quelle elevate ad automobilisti che si erano messi al volante, nonostante avessero bevuto oltre i limiti consentiti (è di 0,50 il tasso alcolemico consentito). Parliamo di oltre 600 casi. A riprova che dietro l’omicidio delle due sedicenni Gaia e Camilla - travolte a corso Francia dal ventenne Pietro Genovese trovato poi positivo all’alcool test - c’è un’emergenza spesso sottovalutata: soltanto nei primi nove mesi dell’anno cento persone coinvolte in incidenti stradali hanno perso la vita nella città di Roma.

Guardando ai dati forniti dal corpo della polizia locale di Roma Capitale, i vigili sempre dall’inizio dell’anno hanno effettuato quasi 550.000 controlli per verificare l’osservanza delle norme del codice della strada. Circa il doppio di quelli effettuati nelle altre grandi città italiane e con un incremento del 19,3 per cento rispetto al 2018. I caschi bianchi, nel lavoro di pattugliamento, hanno contestato oltre 1.100.000 di violazioni: un numero che segna un incremento del 13, 4 per cento rispetto allo scorso anno. Tenendo conto che ogni anni nell’Urbe circolano circa 3,5 milioni e mezzo di veicoli, un automobilista su tre contravviene alle norme del codice della strada.

LEGGI ANCHE --> Roma, stretta sui permessi disabili: uno su cinque è fuori dalle regole

Già prima dell’incidente mortale di Gaia e Camilla, dal comando di piazza della Consolazione fanno notare di aver messo nel mirino sia chi non rispetta i limiti di velocità sia, soprattutto, chi si mette alla guida in stato di ebrezza. Sul primo fronte, gli uomini della polizia locale hanno sanzionato quasi 66mila automobilisti per eccesso di velocità. Rispetto allo scorso anno i casi sono incrementati di circa l’11 per cento. Tolleranza zero anche contro l’alcool. Su questo fronte i controlli sono stati circa 6mila, in totale in aumento del 30 per cento in più dall’anno scorso. Le verifiche hanno portato i caschi bianchi a a 489 illeciti penali e 119 violazioni amministrative. Nel primo caso, quello delle sanzioni penali che ha portato all’apertura di altrettanti fascicoli a livello giudiziario, si è registrato un’impennata del 19 per cento. Sul fronte amministrative c’è invece un aumento del 3,4 per cento.

Sempre dal Corpo dei vigili spiegano che ormai i controlli sono a macchia di leopardo per tutta la città. In passato le maggiori criticità si registravano nei quartieri della movida, come il Centro storico, Trastevere, Testaccio, le aree più frequentate dagli studenti come San Lorenzo o d’estate verso le aree balneari come Ostia. Adesso, con ristoranti bar e locali notturni che spuntano un po’ ovunque, l’attenzione si è ampliata verso zone un tempo residenziali come Prati o periferiche come Centocelle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA