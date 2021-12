Sabato 11 Dicembre 2021, 15:24

Indisciplinati al volante ma ostili a pagare le multe. Succede ad Ardea, la città del litorale romano dove risiedono 52mila persone che raddoppiano nei mesi estivi grazie ai suoi nove chilometri di litorale. In dieci mesi, la Polizia locale nonostante l’esiguo numero di agenti ha collezionato multe per poco meno di 800 mila euro e, di questo passo, alla fine dell’anno rischia di toccare il milione di euro di verbali elevati.

Per il momento sono 1871 i famigerati bollettini lasciati sul parabrezza delle auto: gran parte sono relativi a soste vietate o selvagge, superamento del limite di velocità accertata tramite autovelox, mancato utilizzo della cintura di sicurezza o uso del cellulare mentre si è alla guida.

Ardea, lite tra famiglie: prima l'investimento, poi gli spari: arrestati due cugini

Fino alla fine di settembre i verbali erano stati 1.488, nel mese di ottobre ce ne sono stati altri 383, più di dodici al giorno, per un totale appunto di 1871. Un totale presunto di 746 mila euro da incassare: una bella cifra con cui si potrebbero tappare parecchie buche, visto che sui 400 chilometri di strade comunali sono state stimate 200 mila voragini, per un’ampiezza stimata pari a cinque volte piazza San Pietro a Roma. L’esempio della Capitale è calzante, visto che tra i multati quasi la metà sono romani che hanno la loro seconda casa sul lungomare di Ardea o nei quartieri di Tor San Lorenzo o Nuova Florida: forse la fretta di raggiungere la spiaggia o la volontà di lasciare l’auto a tutti i costi per non perdersi neanche un minuto di tintarella ha fatto dimenticare agli automobilisti il codice della strada.

Roma, presi i due pirati della strada di Ostiense e Tor San Lorenzo

Finora, solamente 468 multe sono state pagate, consentendo al Comune un incasso di appena 95 mila euro. Di questi verbali, 382 sono stati pagati entro i cinque giorni dalla loro notifica, usufruendo di uno sconto del 30 per cento. Mancano però all’appello 650 mila euro che dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla notifica, pena l’avvio della riscossione forzata. Un compito che spetterà al nuovo comandante della Polizia locale Dino Padovani, in servizio dal primo gennaio, vincitore del concorso che lo ha visto superare 27 candidati, fino a essere l’unico ammesso alla prova orale.

Nel frattempo, per il mese di dicembre il corpo dei Vigili di Ardea potrà contare sui rinforzi: nove nuovi assunti per quattro mesi che portano a 40 il numero di agenti in servizio sul territorio di Ardea. Innesti necessari, vista la mole di lavoro: basti pensare che al comando di via Laurentina arrivano circa cento telefonate al giorno e che i vigili devono rilevati due incidenti ogni tre giorni.