Da mercoledì si estende l'obbligo vaccinale e che non è in regola va verso una stangata economica (oltre al fatto che mette a rischio al propria salute e quella degli altri). L'obbligo non riguarderà più solo medici e infermieri (a cui viene anche ordinato di ricevere la terza dose) ma anche personale sanitario amministrativo, personale scolastico e forze dell'ordine. A livello europeo però c'è chi ha scelto strumenti più estesi: l'Austria prevede una sanzione fino a 3.600 euro al mese per chiunque non si vaccini, la Grecia fa pagare 100 euro al mese agli over 60 che rifiutano di immunizzarsi.

Cosa rischia chi non si vaccina

Andiamo per ordine: in Italia per lavorare dovranno vaccinarsi il «personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia» e il «personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico». Cosa rischia chi non si mette in regola? Una circolare del Viminale, nei giorni scorsi, ha confermato che i non vaccinati non saranno licenziati, ma saranno sospesi senza stipendio. Questo significa che i no vax rischiano di restare a casa senza un reddito per molti mesi visto che la fine dell'emergenza non sembra imminente. Per essere in regola da mercoledì bisognerà essere o vaccinati o avere una prenotazione per vaccinarsi nell'arco di 20 giorni.

Il resto d'Europa

E il resto d'Europa come si sta comportando? La settimana scorsa la presidente della commisione europea Ursula von der Leyen ha parlato apertamente della opzione dell'obbligo vaccinale. Alcune Nazioni l'hanno già applicato non per alcune categorie, ma per tutti i cittadini. La prima è l'Austria che dal primo frebbaio 2022 ha previsto una multa di 600 euro ogni tre mesi per i non vaccinati. E chi non paga riceverà un'altra sanzione da 3.600 euro. In Grecia l'obbligo vaccinale è rivolto agli over 60: chi rifiuta di immunizzarsi sarà chiamato a pagare una multa di 100 euro al mese. In Germania il nuovo cancelliere Olaf Scholz ha ipotizzato l'introduzione dell'obbligo vaccinale nel giro di tre mesi. La Gran Bretagna sta introducendo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, la Polonia anche per forze dell'ordine e insegnanti.