Roma, morta Rosetta Stame, memoria dell'eccidio delle Fosse Ardeatine

Ogni anno Rosetta Stame leggeva il ricordo delle vittime delle Fosse Ardeatine dentro il sacrario in cui si commemora la strage. Questa notte Rosetta Stame, figlia di Ugo, tenore e partigiano trucidato alle fosse Ardeatine, è morta all’età di 81 anni. Era presidente dell’associazione dei familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine, storica figura di riferimento dei caduti a causa del nazifascismo in Italia.

Il ricordo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Ho appreso con commozione la notizia della scomparsa di Rosetta Stame, per lunghi anni Presidente dell'Associazione Familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine».«Figlia del tenore Nicola Ugo Stame, partigiano, trucidato con le altre 334 vittime di quell'eccidio nazista. - aggiunge il capo dello Stato - ha difeso per decenni, con coraggio e determinazione, la memoria dei martiri e quella di tutti i caduti per la libertà. Ai suoi familiari e ai membri dell'Anfim esprimo sentimenti di cordoglio e solidarietà, con riconoscenza per l'opera infaticabile da lei svolta», conclude Mattarella. «La scomparsa di Rosetta Stame ci rende tutti un pò più soli», il ricordo del Pd.



