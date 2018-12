Roma, a Monti rubate 20 pietre d'inciampo in memoria degli ebrei deportati

Gravissimo a Monti che continua a essere terra di nessuno: furto nella notte a Via Madonna dei Monti, asportate le pietre d'inciampo poste in memoria di chi viveva in quel palazzo, e fu deportato nei campi di sterminio....un furto aberrante e incomprensibile...

, ha scritto su Facebook la consigliera del I Municipio, Nathalie Naim, raccogliendo la segnalazione di una residente.



E ricordando il degrado crescente nel rione

Ultimo aggiornamento: 12:13

Venti pietre d'inciampo in memoria degli ebrei deportati nei campi di sterminio sono scomparse in via Madonna dei Monti a Roma. Le pietre rubate, dedicate a 20 membri della famiglia Di Consiglio, erano state installate il 9 gennaio del 2012.«locali sempre più affollati e senza controllo». Sulla bacheca altri hanno aggiunto: «Un furto fascista», altri hanno commentato «solo un atto vandalico, visto che sono opere d'arte, il rione è pieno di gente che viene qui a bere e drogarsi». Naim sottolinea come il rione sia da tempo vittima di furti: «Dopo aver bevuto si portano a casa un souvenir, che sia una pietra d'inciampo o un pezzo di monumento. E comunque i muri di MOnti sono pieni di scritte antisemite».