Ue come Auschwitz, Raggi revoca l'incarico al disegnatore Mario Improta

A seguito del caso esploso sulla vignetta in cui la Ue veniva paragonata al lager di Auschwitz, Virginia Raggi ha revocato l'incarico al disegnatore Mario Improta. La Sindaca, secondo quanto si apprende, ha sentito telefonicamente il disegnatore e gli ha chiesto di interrompere immediatamente la collaborazione a titolo gratuito con Roma Capitale.

Ue come Auschwitz, la comunità ebraica: «La satira non si fa sulla Memoria: il Comune interrompa rapporti con vignettista»

Dopo la diffusione della vignetta incriminata Raggi aveva preso subito le distanze, precisando che nulla aveva a che fare con l'amministrazione. La frittata, però, ormai era fatta. Dura la protesta della Comunità ebraica di Roma, la cui presidente Ruth Dureghello aveva definito un «errore pericoloso fare satira utilizzando Auschwitz», soprattutto visto che l'autore si è occupato per il Campidoglio «di produrre materiale per gli studenti». È stata in primis proprio la Dureghello a chiedere al Comune di interrompere «quanto prima» la collaborazione con Improta. Cosa che è prontamente avvenuta.



Ho sentito il sindaco @virginiaraggi e per non crearle ulteriori disagi ho deciso di fare un passo indietro e non collaborerò più con il Comune di Roma.

Ringrazio le splendide persone con cui ho lavorato GRATUITAMENTE in questi mesi ed il sindaco per l’opportunità datami. — Mario Improta (@marioimprota72) 16 dicembre 2019

