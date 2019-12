Ue come Auschwitz, la comunità ebraica: «La satira non si fa sulla Memoria: il Comune interrompa rapporti con vignettista»

«Fare satira utilizzando Auschwitz è un errore pericoloso. Non si può relativizzare la Memoria per fini politici sopratutto quando ci si assume la responsabilità di produrre materiale per gli studenti. Spero che la collaborazione con il Comune termini quanto prima». Così su twitter la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello.

La Ue come Auschwitz, polemica sul vignettista Marione. Virginia Raggi si dissocia

La polemica riguarda l'ultima vignetta di Marione, il fumettista che da qualche settimana cura la campagna di comunicazione di Virginia Raggi, che due giorni fa ha pubblicato sul suo profilo Facebook una vignetta sulla Brexit: si vede un festante Boris Johnson che esce saltellando, con la bandiera inglese in mano, dal campo di sterminio di Auschwitz. Il Pd attacca: "Questo vignettista offende la città di Roma e l'olocausto, raggi gli ritiri la collaborazione con il Comune".

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA