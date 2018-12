Mamma suicida nel Tevere a Roma: si cercano ancora le gemelline Sara e Benedetta

Proseguono le ricerche di Sara e Benedetta, le due gemelline di 4 mesi scomparse ieri a Roma insieme alla mamma, Giuseppina Orlando che si è gettata da Ponte Testaccio nel fiume Tevere ed ha perso la vita. Secondo quanto riferisce la Questura, i controlli proseguiranno fino a che ci sarà luce con pattugliamento aereo e fluviale.

Roma, mamma suicida nel Tevere, si cercano ancora le gemelline: aveva perso un'altra figlia

Due i mezzi nautici coinvolti che setacciano le acque del fiume da ponte Testaccio a Fiumicino mentre un elicottero sorvola incessantemente l'area.



Sono in corso anche i controlli delle immagini registrate nelle telecamere poste lungo il percorso presumibilmente effettuato dalla madre delle due neonate. La donna è stata ripresa con le due piccole in braccio ma non sono ancora stati ritrovati video in cui mamma e figlie arrivano in prossimità del ponte del suicidio.



