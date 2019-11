Roma, maltrattamenti sulla compagna incinta, arrestato 31enne dominicano

Non si è fermato davanti a nulla, neanche davanti alla nuova vita che la compagna portava in grembo. L'uomo, un 31enne originario della Repubblica Dominicana, è arrivato perfino a spegnerle addosso dei carboni ardenti di un narghilè. Solo a quel punto, la vittima si è convinta, spinta anche dalla madre, a denunciarlo. L'aggressore è finito in manette perchè responsabile di continue minacce, maltrattamenti e aggressioni fisiche.

I due convivevano da meno di un anno e, fin dall'inizio, l'uomo si era reso autore di ingiurie, maltrattamenti, percosse e aggressioni di ogni tipo nei confronti della donna che, inizialmente, giustificava lividi ed ematomi, come incidenti domestici dinanzi ai medici e ai poliziotti intervenuti più volte a seguito di segnalazioni per liti. Lui minacciava di fare del male alla madre della vittima se avesse denunciato. Soltonato dopo l'ultimo gesto estremo di violenza, e grazie alI'insistenza della madre, la vittima si è decisa a presentare denuncia.

È stato a quel punto che l'autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di custodia cautelare e l'uomo è stato rintracciato dai poliziotti del commissariato Flaminio e condotto in carcere a Regina Coeli. Ora è indagato per maltrattamenti: il reato, aggravato dal fatto che la vittima durante le aggressioni si trovava in stato di gravidanza, nonchè per lesioni aggravate.

