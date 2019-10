Roma, ai domiciliari accoltella il compagno della sorella: arrestato 18enne

Hanno iniziato a litigare per motivi banali, poi lui, diciotto anni appena compiuti, ha preso un coltello e si è avventato contro il ragazzo della sorella per colpirlo al volto. La sorella in un attimo di distrazione è riuscita a chiamare il 112 e sul posto sono arrivati i i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato il diciottenne, con precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il giovane era sottoposto agli arresti domiciliari , presso l’abitazione del compagno della sorella, un 42enne romano.A seguito di una lite scaturita per futili motivi, il 18enne ha cercato di accoltellarlo dopo aver impugnato un coltello da cucina: la vittima è riuscita a salvarsi grazie alla pronta reazione della compagna, nonché sorella del ragazzo che alla vista dei Carabinieri e in preda ad un raptus, ha colpito violentemente con un pugno una finestra dell’abitazione, ferendosi alla mano e all’avambraccio destro; al termine di una breve colluttazione è stato bloccato e arrestato. Accompagnato all'ospedale Sant’Eugenio una volta medicato è stato arrestato e condotto presso il carcere di Regina Coeli. Il coltello è stato recuperato e sequestrato.