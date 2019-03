M'illumino di meno tra Colosseo e Quirinale: la notte di Roma

Dal Colosseo al Qurinale fino a Montecitorio e a Palazzo Madama. E' stata una notte straordinaria per la città di Roma con i suoi monumenti e con i suoi palazzi simbolo oscurati per l'iniziati M'illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Puntuale come ogni anno M'illumino di Meno è tornata proprio nella serata di ieri, primo marzo, per la 15/a edizione, dedicata all'economia circolare.



Anche il Ministero dell'Ambiente ha partecipato, spegnendo le luci in tutti i parchi nazionali e accendendo luci a mare nelle aree marine protette. La Presidenza della Repubblica ha aderito all'iniziativa spegnendo progressivamente le luci del Quirinale. A passeggiare nel centro città, in una serata dal clima gradevole, la Capitale è apparsa avvolta da un'atmosfera incredibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA