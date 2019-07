Roma, incidente stradale sulla Nomentana: morto motociclista 32enne

Non termina la scia di sangue sulle strade della Capitale (70 vittime dall’inizio dell’anno). Un motociclista di 32 anni è morto questa mattina in un incidente stradale. Lo scontro tra la moto e una Fiat Punto è avvenuto intorno alle 6.30 su via Ettore Romagnoli, in zona Nomentana. A bordo dell’auto viaggiava una ragazza di 22 anni. La moto Yamaha è stata distrutta. Via dei Romagnoli in direzione Montesacro è stata chiusa. Sul posto è intervenuta per i rilievi la Polizia locale di Roma Capitale. Sempre questa mattina una motociclista è morta sulla tangenziale est in direzione San Giovanni, ancora da ricostruire la dinamica. A Monterotondo un 18enne a piedi è stato travolto e ucciso da un drogato al volante.

