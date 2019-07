Roma, incidente sulla Tangenziale, morta una motociclista: galleria chiusa al traffico

Ultimo aggiornamento: 11:32

Una donna di 41 anni è morta questa mattina in un incidente stradale sulla Nuova Circonvallazione interna della Tangenziale, in direzione San Giovanni. La donna viaggiava a bordo di una moto Honda. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale, che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La galleria, secondo quanto si apprende, è stata chiusa al traffico.Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e capire se ci siano altri mezzi coinvolti. Ieri sul gra un altro ragazzo è morto in un altro incidente mentre era a bordo di una Smart in compagnia di un amico rimasto gravemente ferito e trasferito d’urgenza in eliambulanza al San Camillo. Sul posto è intervenuta la polstrada per i rilievi e ricostruire la dinamica. La Smart sulla quale viaggiavano i due amici potrebbe essere stata tamponata da un’altra auto. Una scia di sangue sulle strade della capitale che non tende a diminuire. Dall'inizio dell'anno le vittime sono già 70.