Incendio in palazzina con bombole di gpl, paura a Guidonia, famiglie evacuate

Paura per un incendio nel centro di, frazione del comune di. Verso le 21 le fiamme si sono propagate in un appartamento al piano terra di una palazzina di due piani all’angolo tra via Calabria e via Toscana. In quel momento in casa c’erano quattro persone ed altre cinque all’interno dello stabile e si è temuto per la presenza di bombole di gpl.Per far evacuare gli inquilini e per metere in sicurezza l'edificio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Fortunatamente non ci sono stati feriti e già dopo un’ora il rogo era stato domato. L’appartamento da cui sono partite le fiamme è stato dichiarato inagibile mentre gli altri residenti sono potuti rientrare in casa. Tutti i vicini sono accorsi in strada ed hanno rifocillato le persone evacuate, aiutandoli anche a coprirsi con delle coperte.