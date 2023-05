Milano, esplosione in Centro: fiamme e fumo nero. L'incendio «partito da un furgone con bombole di gas». Evacuata una scuola

Un vasto incendio oggi a Milano, in zona Porta Romana. Ancora ignote le origini del rogo, con un'ampia nube nera visibile in diverse zone della città. Stando alle prime immagini riprese dai telefonini, diverse auto hanno preso fuoco in via Pier Lombardo. Una scuola, l'Istituto Suore Mantellate, è stata evacuata. Ancora ignote le origine delle esplosioni.

Esplosione in via Pierlombardo (zona Porta Romana, Milano)



Tenete chiuse le finestre pic.twitter.com/LUhFnuaGNf — penny (@helloimde) May 11, 2023

L'incendio ha coinvolto anche quattro auto parcheggiate in strada, una vicina farmacia e gli appartamenti di un edificio vicino. Sul posto è ambulanze e vigili del fuoco. I carabinieri hanno transennato la zona. Evacuate alcune palazzine. Secondo il racconto dei primi testimoni, tutto sarebbe partito da un furgone che trasportava bombole di gas. Alcuni passanti avrebbero visto una delle bombole prendere fuoco, poi un'esplosione violentissima