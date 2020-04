Coronavirus, Israele, in campo anche le forze marittime antiterrorismo per fornire bombole d'ossigeno agli ospedali

Per combattere il coronavirus è scesa in campo anche la 13ª Flottiglia (Shayetet 13 abbreviata in S'13), unità di incursori della Marina di Israele . I super addestrati militari, generalmente impegnati in missioni antiterrorismo e di liberazione degli ostaggi in ambiente marittimo, davanti alla mancanza di respiratori e di ossigeno negli ospedali del loro paese hanno deciso di riconvertire le bombole utlizzate durante le operazioni. Hanno adeguato il contenuto, così come previsto dagli standard medici, e hanno cominciato a distribuire le bombole nelle strutture sanitarie che ne avevano bisogno. In particolare sono state consegnate a tutti quegli anziani che, in Israele come nel resto del mondo, sono i pazienti più fragili e attaccabili dal devastante virus.La Shayetet 13 riceve un particolare tipo di addestramento. I militari che fanno parte di questa Unità super specializzata, conoscono tutte quelle nozioni necessarie all'impiego degli autorespiratori, e devono avere anche conoscenze di medicina e di fisica delle immersioni. Durante la fase avanzata del loro addestramento viene proprio spiegato in che modo usare al meglio gli autorespiratori a ossigeno a circuito chiuso, che, quindi, non rilasciano in superficie scie rivelatrici di bolle e permettono missioni di maggiore durata. Informazioni che sono state utilissime per adattare le bombole all'uso sanitario.In Israele inizia oggi l'allentamento delle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia. Un allentamento