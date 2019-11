Roma, minaccia di far esplodere il palazzo: la polizia evita una tragedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era pronta a innescare la scintilla e a fare saltare l'intero palazzo. Una donna è stata bloccata dagli agenti delle Volanti, intorno alle 22 di martedì, dop essersi barrciata in casa con due bombole del gas in un condominio di via degli Estensi 251, in zona Bravetta a Roma . I poliziotti hanno messo in sicurezza i residenti e hanno sfondato il portone dell'abitazione per permettere ai vigili del fuoco di entrare. All'interno hanno trovato la signora, sofferente di disagi psichichi, con l'accendino in mano, mentre i rubinetti delle due bombole erano già completamente aperti, l'aria satura di gas. La donna è stata soccorsa e portata all'ospedale San Camillo, affidata alle cure del reparto psichiatrico. Le due bombole sono state sequestrate. I condomini sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.