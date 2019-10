Roma, incendio nel palazzo dell'ordine dei giornalisti: vigili del fuoco bloccati da auto in sosta

Un incendio è scoppiato verso le 14 a Roma, in Centro, a piazza della Torretta, sede dell'Ordine dei giornalisti. Le fiamme hanno avvolto un appartamento all'ultimo piano. In strada persone spaventate uscite dal palazzo. Non facili i soccorsi dei vigili del fuoco visto che il camion dei pompieri non riusciva ad entrare nella piccola via a causa di auto parcheggiate.

Al momento sembra che non ci siano feriti. Secondo i primi rilievi, le fiamme sono divampate dal contatore del gas nell'appartamento abitato da un giornalista.