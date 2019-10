Roma, a Viale Libia nella notte in fiamme una lavanderia: residenti in strada

Paura nella notte nella zona di viale Libia: alle 2.30 circa le fiamme hannoa vvolto una lavanderia self service in via Sirè. Gli abitanti del palazzo, allarmati, sono scesi in strada. Dalle prime ricostruzioni non sono emerse tracce che facciano pensare a un atto doloso. Il proprietario è un romano incensurato e ha riferito di non aver mai subito minacce. La lavanderia è stata dichiarata inagibile, mentre i residenti sono rientrati nei loro appartamenti visto che non sono stati registrati danni strutturali al palazzo. Nessuno è rimasto ferito, né intossicato. © RIPRODUZIONE RISERVATA