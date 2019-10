Roma, a fuoco appartamento in via Gallia: donna in salvo, carbonizzati due gatti

Intervento stamattina dei Vigili del Fuoco per un incendio divampato in un appartamento al primo piano di34, a. L'allarme è scattato alle ore 9.45 circa, quando la sala operativa del Comando di Roma ha inviato alcuni automezzi dei Vigili del Fuoco in Via Gallia 34, per incendio di un appartamento al primo piano. Durante l'opera di spegnimento della camera da letto dell'immobile, venivano rinvenuti due gatti morti, mentre la propietaria veniva assicurata al 118 per il trasporto in ospedale.