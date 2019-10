Roma, fiamme in appartamento al Pigneto: evacuati condomini

Tanta paura e una notte fuori casa. Per un incendio che nella notte di sabato ha danneggiato un appartamento di un palazzo di via L'Aquila, zona Pigneto. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione piazza Dante. Si ipotizza che a provocare il piccolo rogo possa essere stata la luce lasciata accesa dal proprietario nella cabina armadio. L'uomo quando è divampato l'incendio non era in casa. Danneggiata la camera da letto e il bagno accanto. Evacuati alcuni appartamenti vicini durante le operazioni di spegnimento. Non si registrano feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA