Roma, paura a Termini: prende fuoco un B&B in via Marghera. 80 persone evacuate

Paura nella notte in via Marghera, nei pressi della stazione Termini, dove all'interno di un bed and breakfast posto all'altezza del civico 13 è divampato un incendio. L'allarme è scattato all'1.13, mentre le operazioni di spegnimento sono durate circa due ore. Ancora incerte le cause del rogo.

Incendi a Roma, allarme eternit. I medici: «Evitate i cibi della zona». E i dati sulla diossina finiscono in procura

APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Incendi a Roma, allarme eternit LA STORIA Flaminio, dopo il rogo riapre la Bancarella GLI AUTODEMOLITORI BLOCCANO VIA CASILINA CON LE LAMIERE BRUCIATE DALL'INCENDIO ( FOTOSERVIZIO DI EMANUELE GAMBINO/ AG TOIATI ) foto

Incendio B&b Termini, fiamme in una palazzina di sei piani

Circa trenta vigili del fuoco sono stati impegnati nell'attività di spegnimento delle fiamme, alzatesi dal quinto piano di una palazzina di sei. Il fuoco è partito da una camera da letto per poi propagarsi nel corridoio della struttura. Sul posto sono giunti tre veicoli aps (Auto pompa soccorso), un'autoscala, un'autobotte, un carro crolli e un carro Crcc, per monitorare la presenza di eventuali fughe di gas.

Evacuate 80 persone

Ottanta persone, tutte quelle presenti nello stabile, sono state evacuate in via precauzionale, mentre due piani, il quarto e il quinto, sono stati temporaneamente interdetti a causa dei danni strutturali provocati dal calore ai solai. In totale sei persone sarebbero rimaste intossicate: quattro sono state portate in ambulanza al policlinico Umberto I, altri due minorenni sono stati accompagnati dal padre al pronto soccorso. Intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Per diverse ore, dopo lo spegnimento, sono proseguite le attività di soccorso per consentire ai clienti della struttura di recuperare gli effetti personali rimasti all'interno.