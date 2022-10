Gra, muore un ventenne nello scontro fra quattro auto, un ferito gravissimo in via Ardeatina

Un morto e cinque feriti, di cui uno gravissimo è il pesante bilancio degli incidenti avvenuti questa notte sulle strade di Roma, come segnato dai vigili del fuoco che complessivamente hanno effettuato trenta interventi.

Sulla carreggiata interna del Gra, tra l'uscita di via Casilina e la diramazione Roma Sud, uno scontro fra quattro auto è costato la vita a un ventenne. Tre i feriti affidati al 118 dal distaccamento dell'Eur.

In via Ardeatina, all'incrocio di via di Vigna Murata, una persona è restata incastrata nell'abitacolo della propria vettura uscita di strada: con le cesoie e i divaricatori pneumatici i vigili del fuoco del Tuscolano l'hanno estratto dalle lamiere: ora l'uomo è ricoverato al Sant'Eugenio in codice rosso.

Infine un ferito all'inizio della Cassia Bis con la squadra dei pompieri di Campagnano: per cause in corso di accertamento il conducedente ha perso il controllo della propria vettura. Ora è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea.