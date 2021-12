Mercoledì 8 Dicembre 2021, 00:44

Due centauri morti nel giro di poche ore nelle strade killer di Roma e Provincia, in una città dove nel 2020 sono stati 30 i morti a bordo delle due ruote, 25 centauri e 5 ciclisti. Due giorni fa, a perdere la vita è stata un cinquantunenne sulla via Tuscolana.

I RILIEVI

Alle 9 circa di lunedì, a bordo di uno scooter Honda Silver Wing all’altezza del civico 520, ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un palo della luce. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, ma dopo qualche ora è deceduto. A indagare sul mortale sono gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo VII Appio. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e la moto sulla quale viaggiava la vittima, Romano Misino, sposato, due figli, agente della polizia penitenziaria, è stata posta sotto sequestro. Gli agenti, inoltre, stanno cercando testimoni per capire se nell’incidente possa essere coinvolto qualche altro mezzo. Qualcuno sui social ha parlato di un taxi che avrebbe tagliato la strada all’uomo ma ai vigili al momento non risulta. Al vaglio degli agenti ci sono anche le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza della zona. Siamo all’altezza di via Rocca di Papa, nel quartiere Appio-Tuscolano, a poca distanza da via dell’Arco di Travertino. Morti sulle strade anche nella città metropolitana di Roma, a Monterotondo.

L’incidente mortale è avvenuto sempre lunedì, alle 15.30 circa, in via di Vallericca. Un uomo di 47 anni, P.L., a bordo di una Harley Davidson, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire contro il guardrail. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto la Polizia Municipale del posto e gli operatori del 118: i sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La strada era stata chiusa per consentire i rilievi delle forze dell’ordine che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo il dossier dell’Aci “Localizzazione degli incidenti stradali 2020” a Roma tra le strade più pericolose per l’alto numero di incidenti che vedono coinvolti i centauri sono la Casilina, la Cassia e la SS 008 bis l’Ostiense in provincia di Roma. I dati del rapporto Aci-Istat spiegano che nel 2020 sono state 30 le vittime: 25 tra i motociclisti e 5 tra i ciclisti.