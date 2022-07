Venerdì 29 Luglio 2022, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 22:05

Gravissimo incidente sulla Cassia a Roma: un ragazzo in scooter è finito contro un'auto all'altezza di via Oriolo in direzione della Capitale. Chiamati subito i soccorsi, un'ambulanza è giunta sul posto: poi l'arrivo degli agenti di Roma Capitale. Il giovane motociclista, Alessio Massa, 20 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Pietro in condizioni molto gravi al punto che è stato deciso in serata il trasferimento al Gemelli, dove purtroppo è deceduto.

Incidente Cassia, la dinamica

L'impatto è stato violentissimo (la moto procedeva in direzione Ponte Milvio) e stando alle prime testimonianze la macchina nera stava «regolarmente svoltando verso sinistra» quando è arrivata la moto a «gran velocità»: la dinamica è ancora al vaglio degli agenti. Il ragazzo è stato portato in ospedale, le sue condizioni sono subito risultate molto gravi. La strada è stata chiusa al traffico per lungo tempo con caos e code nel quadrante Nord. Fortissimo l'impatto tra lo scooter e l'automobile che ha richiamato l'attenzione dei residenti.