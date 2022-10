Genzano, motociclista muore a 55 anni in via Appia Nuova: fatale lo scontro con una Jeep Renegade

Genzano. Intorno alle 12:30, circa, un uomo di 55 anni è morto. A.M. era a bordo di una moto Yamaha R1, su via Appia Nuova, nel tratto urbano denominato corso Matteotti, mentre era in direzione verso la piazza della cittadina.

Ha impattato contro una Jeep Renegade guidata da un 45enne di Genzano, che stava facendo manovra per immettersi sulla via Appia Nuova da una stradina laterale con una manovra al vaglio della Municipale genzanese.

L'impatto per il motociclista è stato molto violento, ha riportato numerosi traumi su tutto il corpo, in particolare nella zona del torace, come confermato dai sanitari intervenuti. E nonostante l'arrivo di un elisoccorso atterrato al campo sportivo, con anestesista e medico a bordo, e i sanitari di due ambulanze di Albano e Lanuvio, che hanno tentato la rianimazione per circa un'ora, con massaggio cardiaco. Il motociclista è deceduto intorno alle 13.

La via Appia Nuova è stata chiusa dalle 12.30 alle 15.30 con deviazioni alternative, sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale di Genzano, il conducente della Jeep Renegade sarà indagato come richiedono le leggi sugli incidenti stradali mortali per omicidio stradale dalla procura di Velletri.