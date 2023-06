Mercoledì 21 Giugno 2023, 07:44

Travolta per errore con l'auto dal marito in pieno centro a Genzano. È stata una mattinata di grande paura quella di ieri per una anziana donna, appena scesa dalla Fiat Bravo di un 72enne del posto per fare un prelevamento in una banca nella zona tra via Alcide De Gasperi e la piazzetta Sandro Pertini. Dopo essere stati in un bar lì vicino, i due anziani coniugi si sono diretti verso la macchina e si sono spostati nelle vicinanze di una banca percorrendo una stradina a senso unico. La donna, che ha qualche patologia, è scesa dall'auto per attraversare la strada quando il 72enne è ripartito senza vedere che la moglie fosse ancora appoggiata allo sportello della macchina. L'impatto ha causato la caduta della donna che ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto (in un tratto di strada scosceso e dove sono presenti sul marciapiede anche diverse radici sporgenti di grossi alberi), iniziando a perdere sangue.

Dietro alla macchina del 72enne, c'era quella di un 60enne con a bordo la figlia e di un altro residente della zona che si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno chiamato il 112 e le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata in pochi minuti un'ambulanza che ha portato la donna presso il policlinico di Tor Vergata in codice rosso per un grave trauma cranico, mentre a occuparsi dei rilievi ci hanno pensato gli uomini della polizia locale di Genzano che hanno anche chiuso la stradina dove era accaduto l'incidente, raccogliendo le testimonianze di alcune persone che avevano assistito al fatto oltre alle parole del 72enne il quale ha subito parlato di una «tragica fatalità».

La Fiat Bravo è stata posta sotto sequestro e portata presso deposito giudiziario di Genzano in attesa dei referti medici. I caschi bianchi di Genzano dovranno ora verificare se il 72enne, anche lui alle prese con qualche problema di salute, sia in grado di continuare a guidare l'auto. A poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente di ieri, un paio di settimane fa si era verificato un cappottamento di un'automobile guidata da un ragazzo di origine cilena di 30anni con a bordo il figlio che era stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza e a cui era stata ritirata la patente, avendo anche danneggiato cinque auto in sosta.