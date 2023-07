Genzano, motorino elettrico per disabili prende fuoco in Centro: paura in Centro

Genzano, anziano si reca in farmacia ad acquistare dei medicinali, quando esce trova il suo piccolo scooter per disabili a 4 ruote completamente a fuoco. Grande apprensione in centro nella cittadina dell'infiorata per circa mezz'ora. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, che con l'aiuto di uno dei farmacisti e di un negoziante vicino hanno usato degli estintori per arginare le fiamme e limitare i danni.

Sul posto sono intervenuti dopo pochi minuti anche i volontari della protezione civile di Genzano che hanno spento l'incendio, nel frattempo giungevano anche i vigili del fuoco di Nemi. Due auto parcheggiate vicine al motorino andato a fuoco si sono danneggiate lievemente. Per l'anziano disabile tanta paura e il grande dispiacere di vedere distrutto dalle fiamme il suo piccolo mezzo di trasporto a cui era tanto affezionato.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato e i danni sono stati limitati dal pronto intervento degli agenti della Locale e della protezione civile insieme al farmacista e al pizzettaio di un vicino forno, che hanno usato gli estintori in dotazione. L'incendio probabilmente è scaturito dal surriscaldamento dell'impianto elettrico del piccolo mezzo. (Foto Luciano Sciurba)