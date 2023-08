Lunedì 7 Agosto 2023, 22:37

Due gravi incidenti in provincia di Roma nelle ultime ore. A Frattocchie, alla periferia di Marino, nella notte tra domenica e ieri (attorno all’una) ha perso la vita il 57enne centauro Stefano Micozzi, infermiere professionale della clinica di Nemi Villa delle Querce. L’impatto violentissimo con un piccolo suv Skoda guidato da una donna di 30 anni non gli ha lasciato scampo: l’uomo, che viveva a Genzano, lascia la moglie e due figli, uno di vent’anni e l’altro adolescente. Micozzi aveva trascorso una serata con gli amici probabilmente in una località dei Castelli e stava cercando di raggiungere il bar “L’Incontro”, un locale di Frattocchie (alla periferia del comune di Marino) molto frequentato anche di notte.

Jacopo Datti morto nell'incidente a Ferentino: fatale lo scontro tra la Fiat e l'Audi. Altri due feriti



Il centauro, a bordo del suo scooter Burgman 400, stava scendendo da Albano verso Roma e percorreva via Appia Nuova: all’incrocio con via Nettunense, dopo aver fatto passare un paio di macchine come testimoniato da alcune persone che si trovavano in zona, ha deciso di svoltare a sinistra ed è stato preso in pieno dalla Skoda della donna trentenne che tra l’altro aveva a bordo con sé il figlio di 10 anni e che procedeva nella direzione opposta, ritrovandosela improvvisamente davanti.



L’impatto ha fatto letteralmente volare l’uomo di qualche metro e probabilmente il motociclista è morto sul colpo. La 30enne si è fermata insieme ad altre persone per portare i primi soccorsi a Micozzi: sono stati immediatamente allertati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo per oltre mezzora, senza riuscirci. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia stradale di Albano che hanno chiuso il traffico e svolto i rilievi del caso.

Roma, incidente sulla Cassia: scontro tra tre auto, gravi un uomo e una donna



LE IMMAGINI



In zona, ci sono telecamere di videosorveglianza del Comune di Marino: la polizia locale ha fornito le immagini agli agenti della polizia stradale che così potranno ricostruire l’esatta dinamica del tragico schianto. Come da prassi in questi casi e come previsto dalle nuove norme di legge, comunque, la donna alla guida della Skoda (rimasta illesa come suo figlio, ma ovviamente in stato di shock) è stata denunciata per omicidio stradale, poi toccherà al magistrato valutare il da farsi. Il corpo di Micozzi è stato portato presso l’istituto di Medicina legale del policlinico di Tor Vergata per l’autopsia disposta dal magistrato della procura della Repubblica di Velletri.



L’uomo, che aveva lavorato in alcune strutture sanitarie dei Castelli Romani, attualmente era infermiere nella clinica di Villa delle Querce a Nemi e ieri mattina sarebbe stato di turno. Nell’apprendere la notizia i colleghi, i medici e i pazienti sono rimasti molto colpiti: Micozzi, infatti, si era fatto apprezzare per la sua umanità e la sua professionalità sul luogo di lavoro.

Giovanni Criccomoro muore schiacciato tra il muro di una casa e il camion dei rifiuti a Frascati, aveva 55 anni



Poche ore prima, attorno alle 21,30, in via di Baccanello a Cesano (una delle arterie più pericolose ai confini con l’hinterland a nord di Roma) si era verificato un altro grave incidente che ha provocato cinque feriti. Difficile la ricostruzione della dinamica, ma il dato certo è che sono state coinvolte tre auto: una Volkswagen T-Roc, una Volkswagen Golf e una Audi. Al volante della prima auto, un 56enne italiano trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. A condurre il secondo mezzo una donna romena di 48 anni, accompagnata in codice rosso al Policlinico Gemelli. Un sudamericano, che si trovava sull’Audi, è stato condotto in codice giallo all’ospedale San Pietro Fatebenefratelli.



Ci sono poi altri due feriti: un giovane di 19 anni e una ragazza di 27 anni, anch’essi soccorsi in codice giallo. Ci sono degli accertamenti di rito sulle tre persone che si trovavano al volante delle automobili. I rilievi sono affidati alla polizia locale del gruppo XV Cassia. Cresce la preoccupazione dei residenti che chiedono maggiore sicurezza: «Via di Baccanello - dicono - è una delle strade più pericolose di Roma nord perché viene percorsa tutti i giorni da mezzi pesanti che l’attraversano ad elevata velocità. Ma non solo: in via di Baccanello, nel punto dove i bambini aspettano il bus per andare a scuola, non esiste il marciapiede». Insieme a via Baccanello anche via Braccianese è una strada ad alta percorrenza nella provincia a Nord di Roma, piena di buche e per questo di limiti di velocità a 30 chilometri orari. Ma gli incidenti sono sempre frequenti.