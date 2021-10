Roma blindata per il G20: quattro cortei e strade chiuse. Sorvegliati speciali Eur, Villa Phampjli e Termini

Martedì 26 Ottobre 2021, 12:18

Cacciatorpediniere per la difesa aerea, velivoli caccia e radar mobile, aeromobili a pilotaggio remoto Predator, droni e aerei militari. Sono alcune delle forze messe in campo dalla Difesa in occasione del G20 che si terrà nel quartiere Eur a Roma sabato 30 e domenica 31 ottobre.

In città sono quattro le piazze in protesta: in un caso almeno è previsto anche un corteo. Due le proteste principali attese a partire dalle 14 in piazza San Giovanni e a piazza Bocca della Verità con corteo. A San Giovanni manifesta il Comitato contro Draghi e contro i licenziamenti legati al possesso del Green pass, a Bocca della Verità scendono in piazza i movimenti sociali, Cobas e No Tav. Infine, massima attenzione, negli scali ferroviari e aeroportuali e in particolare a Fiumicino.

Migliaia gli uomini delle forze dell'ordine in campo per presidiare i punti di massima attenzione, dove sono attesi Capi di Stato e delegazioni di diplomatici stranieri. Diversi i luoghi chiave della sicurezza: innanzitutto l'area dell'Eur in prossimità del centro congressi, la zona di Villa Pahmpjli dove è prevista una colazione nella giornata di sabato e quella che dalla stazione Termini arriva alle Terme di Diocleziano che ospiterà un evento. Massima attenzione su Palazzo Chigi e dintorni, fino a piazza Barberini e via Veneto, la zona del Vaticano e quella del Quirinale dove è previsto il ricevimento serale. Saranno presidiati, tuttavia, anche gli alberghi in cui alloggeranno le delegazioni straniere. La polizia locale di Roma metterà in campo tra i 1.500 e i 2.000 agenti tra venerdì e domenica. Altri 5 mila uomini almeno sono previsti tra agenti di polizia, carabinieri ed esercito.