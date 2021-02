Roma, sorpreso a rubare camper in via dei Gerani, bloccato 41enne cileno e arrestato

Sorpreso a rubare un camper, è stato bloccato e arrestato dalla polizia. Si è introdotto all'interno di un camper parcheggiato in via dei Gerani ed ha tentato di avviare il motore per darsi alla fuga.

Colto sul fatto dagli agenti della polizia di Stato della sezione Volanti, P,R.J. cileno di 41 anni, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

