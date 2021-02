Roma, fermata la banda delle serrande tagliate: undici persone arrestate

Furti in abitazioni e negozi di Roma. Arrestate 11 persone dai Carabinieri della Compagnia Trastevere: 10 di loro sono in carcere e una è finita ai domiciliari.

Le indagini sono iniziate nel giugno 2019 dopo un furto in un'attività commerciale. I ladri agivano con la tecnica della cd. «tagliata» della serranda: ovvero rompendo la saracinesca dei negozi in modo da poter entrare dentro.

In quell'occasione, oltre a individuare i responsabili di quell'episodio, l'attività investigativa ha consentito di identificare due gruppi, collegati tra loro, dediti ai furti in esercizi commerciali e, in una occasione, in abitazione. I furti sarebbero avvenuti nei quartieri Marconi, Prati, Esquilino.

L'attività investigativa è stata portata avanti dai Carabinieri della Stazione Porta Portese e guidata dalla Procura di Roma. Sono stati accertati complessivamente 10 episodi.

Individuato anche il ricettatore che piazzava la merce rubata: era un esperto di serrature capace di forzare le saracinesche dei negozi e consentire l'ingresso ai complici e il «basista».

