Roma, tentata rapina alla gioielleria Hausmann a via del Babuino: 5 ragazzi prendono a martellate la vetrina

Tentativo di furto in via del Babuino a Roma, ieri sera intorno alle 19 presso il lussuoso negozio Hausmann Trident, rivenditore Rolex, in pieno centro. Una vetrina del negozio di preziosi è stata presa a martellate, reggendo però l'urto. Sul posto polizia e carabinieri. A quanto apprende l'Adnkronos, il colpo è stato tentato da un gruppo di cinque persone, dei giovani a quanto si evince dalle telecamere di sorveglianza.

Nel video pubblicato sul profilo Instagram "Welcome to favelas" si vedono i giovani che, servendosi di una mazza, hanno tentato di sfondare la vetrina esterna che dà sulla strada. Il vetro antisfondamento non ha ceduto e allora a quel punto sono scappati. Per il personale e i clienti che si trovavano all'interno del negozio, solo qualche attimo di paura.

