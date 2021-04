Roma, approvata la prima Food Policy. Cursa: «Decisione importante e a lungo attesa»

Approvata all'unanimità dall’Assemblea Capitolina la delibera per l’attuazione di una «Politica del Cibo» per Roma Capitale, la cosiddetta Food Policy. «È stata assunta una decisione importante – commenta il professore Davide Marino, responsabile dell’accordo di collaborazione siglato dal Consorzio universitario CURSA con la Città Metropolitana di Roma Capitale per la “Costruzione del Piano del Cibo” – dare vita ad una politica del cibo consentirà di fornire risposte a molteplici problemi sul piano sociale, economico e ambientale, presenti sul territorio di Roma».

APPROFONDIMENTI PAY Ristoranti, si riapre ma tra mille difficoltà LA NOVITÀ Riaperture, in zona gialla nei bar e locali consumo al banco vietato.... LO STUDIO Dieta, i colori dei cibi influenzano mente e corpo: come funziona la...

La delibera, appena approvata, rappresenta l’ultimo tassello di un lavoro portato avanti in questi anni da diverse associazioni, ricercatori universitari, reti e singole personalità riuniti nel “Consiglio del Cibo”, espressione avanzata della società civile, come avviene in molte città europee e mondiali. «La delibera va a sanare anche una ferita, una mancanza, in quanto il Comune di Roma aveva da diversi anni firmato il ‘Patto di Milano’, ossia l’accordo tra circa 220 città a livello mondiale impegnate a realizzare una politica del cibo nel proprio territorio», spiega il professore Davide Marino.

Porre l’agricoltura e il cibo al centro dell’agenda politica della Capitale significa valorizzare le risorse locali, combattere il consumo di suolo, aumentare l’occupazione qualificata e giovanile sia nella fase di produzione agricola sia in quella di distribuzione, favorendo il contatto diretto tra produttore e consumatori con le filiere corte. La filiera del cibo è responsabile del 25% circa delle emissioni di gas climalteranti: un problema che può essere affrontato combattendo lo spreco alimentare e con una diversa gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, ma anche attraverso la promozione di un'agricoltura urbana sostenibile.

Zona gialla, regole per bar e ristoranti: tavolino sì, bancone no, l'aperitivo da lunedì si beve così

Roma è tra i più grandi Comuni agricoli d’Europa, con una superficie agricola totale di 57.948 ettari, pari a circa la metà dei 128.530 ettari totali; nel territorio di Roma Capitale sono presenti circa 2.656 aziende agricole, 127 mercati rionali, oltre 55 Gruppi di acquisto Solidale (GAS) ed esperienze consolidate di economia sociale e solidale e distribuzione alternativa, molte delle quali mettono in rete gli attori del sistema agroalimentare locale in attività finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari.

Covid nei supermercati: tracce su pos, banchi gastronomia e carrelli. Il blitz dei Nas

Sul piano sociale il problema più evidente è quello della povertà alimentare: nel Comune di Roma sono circa 140.000 le richieste di aiuto alimentare delle famiglie all’anno: «la politica del cibo affronta questo nodo non solo in termini di assistenza, ma pensando a una diversa filiera della solidarietà», conclude Davide Marino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA