Fiumicino: torna da oggi la Sagra e in padella finiranno oltre 3 quintali di pesce

Torna oggi a Fiumicino la “Sagra del pesce” dopo lo stop imposto dalla pandemia. La 50ma edizione del tradizionale evento avrà un “format” ridotto e nella padellina finiranno oltre 3 quintali di pescato. Aprirà i battenti questa sera, dalle ore 20, e il sipario calerà domani all’insegna dello slogan “Non è la Sagra”, coniato per l’occasione dalla Pro Loco di Fiumicino che ha cambiato location. Si svolgerà infatti nel piazzale antistante la darsena dove verrà servito, per la gioia dei buongustai romani, un menù completo a base di pesce con bruschette e vongole (3 euro due porzioni), seguite da un piatto di rigatoni all’amatriciana di mare (7 euro), dalla classica frittura distribuita all’interno di un cartoccio (9 euro) e da patatine fritte (3 euro). “La festa delle tradizioni marinare della Città di Fiumicino" apre di fatto la stagione degli eventi estivi, dopo il successo ottenuto di recente dalla “Sagra della tellina”, che avrà il clou con le “Notti bianche” di Fiumicino, Fregene e Passoscuro.

REPLICA PER LA NOTTE BIANCA

«Dopo due anni di difficoltà – precisa Giuseppe Larango, presidente della Pro Loco – questa rappresenta l’occasione per il ritorno alla normalità. Intendiamo dare un segnale forte di ripresa per rimetterci in gioco. Questo evento verrà replicato nel corso della “Notte bianca”, su via Torre Clementina, e poi a Valmontone durante un evento promozionale dei prodotti caratteristici territoriali il prossimo 2 luglio». All’opera 25 soci della Pro Loco che hanno allestito un “village” con uno sfondo di circa 200 imbarcazioni da diporto ormeggiate nella darsena. Non mancherà un mercatino, dove esposti prodotti tipici, un’area giochi per i bambini e alle ore 21 uno spettacolo per intrattenere quanti verranno sulla riva del Tirreno per gustare il fragrante pesce fritto. «Il nostro augurio è che la manifestazione, patrocinata dell’amministrazione comunale, sia il trampolino di lancio per il ritorno, di nuovo in grande stile, della Sagra del pesce – conclude Larango -. L’ultima edizione ha prodotto numeri da record: 25 quintali di pesce, 6 di cozze 2 di patatine fritte con la distribuzione di circa 4mila menù. Stimata allora la presenza di oltre 20mila turisti che apprezzarono la sagra e gustarono il classico prodotto del nostro mare, catturato dalla locale flotta che vanta di essere la più numerosa dei porti laziali.