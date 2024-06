Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:49

Per accertare le responsabilità sul blocco che ha colpito lo spoglio elettorale, il sindaco Roberto Gualtieri aveva annunciato l’avvio di «verifiche interne» (e «sarò severissimo»). Indagini al via che, secondo quanto filtrato, per ora si concentrano su due fronti: il dipartimento Trasformazione digitale della Capitale e la Direzione generale del Campidoglio. In particolare il nome che ricorre spesso da varie fonti capitoline è quello di due dirigenti, fatta ovviamente la premessa che in attesa dei risultati non si possono trarre conclusioni affrettate.

Ma filtra anche la volontà del Campidoglio di guardare a eventuali responsabilità delle società che svolgono servizi digitali per il Campidoglio. Nel frattempo però il bug che ha bloccato il conteggio dei voti per le elezioni europee a Roma è già diventato un caso nazionale. Ieri, via social, è intervenuto infatti il ministro della Difesa Guido Crosetto, dichiarando che «non avremo i risultati definitivi per colpa della disorganizzazione di un comune. Una cosa vergognosa ed impossibile da spiegare al mondo». Parole a cui ha replicato l’assessore al Personale, Andrea Catarci, affermando che «le affermazioni del ministro sono false e fuori luogo».

La lettera

In una nota, lo stesso assessore ha dichiarato che il Comune «ha ultimato l’inserimento dei voti di lista ieri alle ore 15.45 e ha portato a conclusione l’immissione delle preferenze intorno alle ore 23» di lunedì e ha bollato come «false e strumentali le affermazioni sulla presunta mancata chiusura dello spoglio nelle sezioni» a Roma.

A scatenare il caos è stata la mancanza prolungata dei risultati di 78 sezioni. Un problema dovuto al fatto che nelle schede relative a questi plichi risultavano una serie di incongruenze. In particolare il problema, secondo il Campidoglio, riguardava il cosiddetto “modello 121”, le schede sintetiche con il voto della lista, utilizzate per la trasmissione telematica dell’esito provvisorio ma «in nessun modo rilevanti ai fini della proclamazione degli eletti» (così il Comune in una nota). I verbali, secondo il Comune, «sono tutti regolari e perfettamente congruenti, come confermato anche dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Roma». E per questo «non c’è stato alcun ritardo o anomalia nella trasmissione dei dati elettorali ai fini della proclamazione ufficiale degli eletti, che avverrà nei tempi previsti». Ma «l’unico ritardo - di 12 ore e causato dal bug - ha riguardato l’indicazione provvisoria e senza valore legale dei risultati sul sito del Ministero dell’Interno» (cioè l’invio al Viminale per la pubblicazione sul sito Eligendo).

Il sistema informatico per tutta la durata del voto ha funzionato a rilento, tanto che nella notte tra domenica e lunedì si è deciso di fermare tutto intorno alla mezzanotte. Si è poi ripartiti alle 7 del mattino di lunedì. A quel punto, intorno alle 13 di ieri, sono stati chiamati (meglio, precettati) alla Fiera di Roma molti dipendenti comunali – circa 4 per ufficio – per procedere all’inserimento dei dati elettorali nel sistema. Operazioni terminate poco prima di mezzanotte. Ieri, tra i corridoi del Campidoglio, erano poi in molti a lamentarsi di essere stati convocati in fretta, salvo poi rimanere a lungo in attesa oppure essere rispediti a casa.

I richiamati

Quelli che sono stati messi a lavorare hanno dovuto fare a turno perché il sistema non reggeva un numero eccessivo di collegamenti tutti insieme. Solo nella notte, come detto, le operazioni elettorali sono state concluse con la trasmissione dei voti di preferenza. Mentre sulle 78 sezioni che presentavano palesi incongruenze la palla è passata all'ufficio centrale del Tribunale, insediatosi ieri. Nel frattempo la Capitale ha conquistato un record, anche se davvero poco onorevole: quello di ultimo comune d’Europa a chiudere la pratica elezioni.