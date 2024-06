Mercoledì 12 Giugno 2024, 11:37

Riprendono gli open day per il rilascio della Carta d'identità elettronica: sabato 15 giugno sarà possibile effettuare una richiesta presso gli sportelli anagrafici del Municipio VIII e degli Ex Pit(Punti Informativi Turistici) di Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli, 52 (aperti anche domenica 16).

Sabato 15 giugno

Municipio 8: sede di via Benedetto Croce, 50, dalle 8.30 alle 16.30

Ex Pit: dalle 8.30 alle 16.30

Domenica 16 giugno

Ex Pit: dalle 8.30 alle 12.30

E' obbligatoria la prenotazione dell’appuntamento, da venerdì 14 giugno, dalle 9.00 e fino all’esaurimento delle disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). Il giorno dell'open day bisognerà presentarsi muniti del precedente documento d'identità, di una fototessera, del ticket della prenotazione e di una carta di pagamento elettronico.