Task Scam, la nuova truffa su Whatsapp: «Ti offriamo dai 50 ai 500 euro per lavorare da casa», ecco come difendersi

«Ciao! Sei stato selezionato per un lavoro online. E’ molto semplice e la paga oraria va dai 50 ai 500 euro. Le prime 30 persone riceveranno subito 10 euro». Il messaggio arriva su Whatsapp: un lavoro senza limiti di orari e una piccola retribuzione. Utopia che si trasforma in realtà per un neo laureato che vorrebbe iniziare a guadagnare qualche soldo in attesa di una occupazione più stabile.

Offerta di lavoro Whatsapp, ma è una truffa

«Il lavoro è part-time o full -time», è scritto nel messaggio ricevuto giorni fa da un ignaro utente. «La fascia di età lavorativa va dai 23 ai 55 anni. E per confermare la tua partecipazione, fai clic sul seguente collegamento per contattare il servizio clienti: responsabile del servizio e candidati per questa posizione». Strano a dirsi, soprattutto se colui che ha ricevuto l’sms - da un numero di telefono che proviene da un paese del sud-est asiatico - (Indonesia, +62) non ha mai inviato alcuna candidatura e addirittura un lavoro già ce l’ha. Quella fantomatica “proposta” è in realtà una truffa: la cosiddetta “Task Scam” da segnalare e bloccare immediatamente. La tecnica delle false offerte di lavoro Whatsapp è approdata dunque anche Italia dopo l’introduzione di una funzione sull’app di messaggistica istantanea che consente l’avvio di una chat con un numero non presente in rubrica.

Come funziona

Dopo essere stato contattato dalla persona incaricata di seguire il loro lavoro, al malcapitato viene inviato un link da seguire e vengono assegnate alcune mansioni, come mettere un semplice “like” a un post o seguire alcuni profili social.

L’utente (con il supporto del truffatore) apre un portafogli per criptovalute e inizia a ricevere i primi “guadagni” con cifre non superiori ai 50 euro. Per passare poi a un secondo livello e ottenere dunque più denaro, alla vittima viene chesto di aggiornare il proprio profilo tramite un «upgrade, a pagamento». I criminali arrivano dunque ad appropriarsi dei dati di pagamento del povero utente che nel frattempo prosegue la sua attività di investimento con compiti da portare a termine sempre più complessi e con il rischio di compromettere le proprie finanze. In Svizzera e Gran Bretagna sono stati segnalati numerosi casi e perdite per circa 100milioni di euro. Secondo la polizia postale che si occupa di cyber crimes (reati informatici) è opportuno non rispondere mai ai messaggi ricevuti da numeri sconosciuti. In generale non cliccare su link e contenuti ricevuti tramite email e soprattutto non fornire dati personali e informazioni personali a coloro che «promettono lavori facili e guadagni importanti».