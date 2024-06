Martedì 11 Giugno 2024, 21:14 - Ultimo aggiornamento: 21:37

Formalmente mancano ancora 78 sezioni di Roma che, come riporta il sito del Ministero dell’Interno, Eligendo, «sono stati inviati all'ufficio elettorale provinciale per il completamento delle operazioni». Però, ormai il dato è ufficiale con la “spunta blu” che certifica l’avvenuta elezione dei quindici deputati eletti nella circoscrizione Italia Centrale al prossimo Parlamento Europeo. La circoscrizione è composta da quattro regioni: Lazio, Toscana, Umbria e Marche, con 11.280 sezioni dove si è registrata un’affluenza del 52,51%.

Come detto, sono 15 i nuovi deputati europei eletti in Italia Centrale. La ripartizione dei seggi fra i partiti, stile formazione di calcio, prevede 5 onorevoli per Fdi e altrettanti per il Pd, poi 2 per i 5Stelle e uno ciascuno per Lega, Forza Italia e Alleanza Verdi Sinistra.

CENTRODESTRA

Nello schieramento di centrodestra, i 5 eletti per Fratelli d’Italia sono nell’ordine: Giorgia Meloni, Nicola Procaccini, Marco Squarta, Carlo Ciccioli e Antonella Sberna. Considerando che la Meloni non andrà a Strasburgo a subentrare sarà Francesco Torselli: in questo modo, FdI avrà eletto un deputato da ogni regione. Procaccini, ex sindaco di Terracina e eurodeputato uscente, dal Lazio, Marco Squarta dall’Umbria, Carlo Ciccioli dalle Marche e Francesco Torselli dalla Toscana.

Per Forza Italia, l’eletto è Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario del partito, che, però, non entrerà a Strasburgo lasciano il seggio a Salvatore De Meo, già sindaco di Fondi, ed eurodeputato uscente. Per La Lega, l’eletto è il generale Roberto Vannacci che, però, essendo stato eletto in altri tre collegi (Nord Ovest, Nord Est e Sud) potrebbe optare per uno di questi altri. In questo caso, lascerebbe il posto all’uscente Susanna Ceccardi.

CENTROSINISTRA

Dall’altro lato dello schieramento, i seggi vinti sono in totale 7: 5 vanno ai Dem, due ai grillini e 1 ad Avs.

Per il Partito Democratico, ovviamente la più votata è il segretario, Elly Schlein, che, però, come Meloni e Tajani, non entrerà al Parlamento Europeo. Poi, exploit dell’ex governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che quindi risulta il primo degli eletti con oltre 124mila preferenze e quindi anche il più votato della Circoscrizione fra coloro i quali siederanno a Strasburgo battendo di oltre 4mila preferenze Nicola Procaccini di FdI che si ferma poco sopra le 120mila. Dietro Zingaretti, gli altri 4 eletti sono: il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ora dovrà dimettersi per l’incompatibilità fra le due cariche ma che, comunque era arrivato alla fine del secondo e ultimo mandato. Poi, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro dal 2014, anche lui in uscita per incompatibilità. Quarta Camilla Laureti, romana me di origini e residente in Umbria. Quindi, al posto della Schlein, a Strasburgo finirà Marco Tarquinio, l’ex direttore di Avvenire.

Per i 5Stelle, gli eletti sono due, facendo segnare per i grillini la migliore performance elettorale dopo il Sud dove gli eletti sono 4. Ad andare al Parlamento Europeo saranno l’ex calciatrice, allenatrice di calcio e commentatrice tv, Carolina Morace, e l’odontoiatra ed ex europarlamentare Dario Tamburrano, eletto per la prima volta a Strasburgo nel 2014 e poi, non essendo stato rieletto nel 2019, consulente a Roma nella Giunta Raggi per i rifiuti e l’ambiente e nella Giunta Zingaretti per la transizione energetica.

Infine, Avs: qui c’è il risiko degli eletti. L’ex sindaco è stato eletto nell’Italia Centrale. Ma è anche il terzo nel Nord Ovest dove i primi due sono Ilaria Salis e Mimmo Lucano. A loro volta eletti in altre circoscrizioni: Lucano nel Nord Est e al Sud, la Salis anche nelle Isole con Lucano secondo e Leoluca Orlando terzo. A seconda di come Avs deciderà di “coprire” le caselle Marino potrebbe essere eletto al Centro o al Nord Est e solo in questo caso entrerebbe Marilena Grassadonia, oggi alla guida dell’Ufficio Lgbtq+ del Comune di Roma.

