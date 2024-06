La cultura del vino per superare la cecità: 14 ciechi e ipovedenti dell’Uici Roma si diplomano assaggiatori all’Onav dei Castelli romani

Hanno superato le difficoltà causate dalla mancanza della vista potenziando le capacità degustative ed olfattive per ottenere il titolo di assaggiatori di vino: sono i 14 ciechi e ipovedenti dell’Uici Roma che hanno ricevuto oggi a Frascati il diploma di sommelier, consegnato durante una cerimonia svoltasi nella sede del comune tuscolano.

Il titolo di assaggiatore è stato rilasciato dall’Onav Castelli romani che ha organizzato il corso, il primo nel Lazio dedicato a persone affette da problemi di cecità: d’ora in avanti i 14 neo diplomati saranno ufficialmente iscritti nell’Albo Nazionale degli Assaggiatori di vino.

“Questo corso rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell'inclusione e dell’accessibilità nella vita sociale, consentendo anche alle persone ipovedenti e non vedenti di avvicinarsi ed apprezzare appieno la cultura enologica – ha affermato il presidente Uici sezione territoriale di Roma Giuliano Frittelli, a margine della cerimonia -. La collaborazione con l’Onav Castelli Romani è stata fondamentale per rendere possibile questa iniziativa e rendere il materiale didattico accessibile a tutti”.

Il corso, partito a febbraio scorso, si è concretizzato in cinque appuntamenti a cadenza settimanale, durante i quali sono stati affrontati tutti i temi teorici della qualifica di Assaggiatore di vino.

Non è ovviamente mancata la parte pratica, con la metodologia di assaggio Onav per consentire la valutazione di un vino, anche in assenza dell’aspetto visivo, attraverso tutti gli altri sensi coinvolti quali olfatto, gusto e tatto. Inoltre la collaborazione tra Onav e Uici ha portato anche alla traduzione del Manuale dell’Assaggiatore in braille e la conversione dello stesso manuale in audiolibro, per semplificare lo studio della materia.

“Speriamo che questa iniziativa possa essere replicata in altre sedi e che sempre più persone, indipendentemente dalle proprie capacità visive, possano avere la possibilità di formarsi e appassionarsi al mondo del vino – è stato il commento del delegato Onav sezione Castelli Romani i Giuseppe Serra -. L’Albo nazionale degli Assaggiatori di vino si arricchirà così di nuovi talenti e competenze, contribuendo a diffondere la cultura enologica in modo sempre più inclusivo e accessibile per tutti”.