Giovedì 11 Agosto 2022, 00:12

«Sono un maresciallo dei c arabinieri e lavoro per il m inistero della Difesa». Si era costruito una finta identità pur di conquistare l a donna che voleva diventasse la sua compagna . Aveva persino millantato di appartenere ai servizi segreti. Rientrava nel “piano” anche un corteggia mento fatto di regali costosi e cene di lusso . Ma quando lei ha deciso di lasciarlo , è inizi at o l’incubo: minacce di morte, appostamenti, chiamate e persino profili falsi aperti a suo nome. Salvatore C., 51enne, a luglio del 2021 è stato condannato a due anni per stalking, minacc e e accesso abusivo ai sistemi informatici, ma è rimasto in libertà. Ora, il suo legale ha presentato ricorso contro la sentenza davanti alla Corte d’appello di Roma. Nel frattempo, il finto carabiniere resta a piede libero .

IL PRIMO APPROCCIO

Tutto è cominciato nel giugno del 2014 quando la donna, entrando in un bar, conosce il 51enne che si presenta come maresciallo dei c arabinieri e funzionario presso il dicastero della Difesa , mostrandole anche il tesserino di riconoscimento ministeriale. Lei si fida delle sue parole e i due iniziano una relazione. Il rapporto va avanti per diversi mesi e Salvatore , che è di Lecce , torna spesso a Roma, riempiendola di regali e portandola in ristoranti chic. T utto va a gonfie vele. Una sera, però, le dice che la prenotazione dell’hotel dove è solito soggiornare non è andat a a buon fine e chiede di dormire a casa sua: una prova per la convivenza che, di l ì a poco, i due decideranno di intraprendere. Ma, una volta entrato in casa , l’uomo dei sogni si trasforma . «Ha iniziato a essere violento perch é io tornavo a casa tardi e inveiva contro di me» , h a rivelato la vittima durante una delle sue testimonianze in aula. «Aveva sbalzi d’umore : dal le carinerie , alla violenza». Una gelosia che esplode a settembre del 2014 quando , al culmine di una lite durata fino alle 4 del mattino, Salvatore prende in mano un coltello. Episodio che ha spinto la donna ad allontanarlo e sporgere denuncia , affidandosi agli avvocati Alessio Gala e Chiara Confortini .

Roma, funzionario a Palazzo Chigi perseguita il collega: stalker (di nuovo) nei guai

L E MINACCE

Salvatore sembra accettare la fine della breve relazione, ma qualche giorno dopo si presenta sotto casa di lei, scavalcando le recin z ioni del condominio privato : si apposta sulle scale, nascondendosi persino tra i cespugli . S apeva quando accendeva la luce, con chi era, come era vestita e quando parcheggiava la macchina. Un’auto che Salvatore ha utilizzato per mandare un messaggio di odio alla sua ex compagna, scrivendole: “Tr...a” sulla fiancata. Episodi che hanno spinto la vittima a cambiare appartamento. Eppure, lo stalker non si è fermato e ha rintracciato anche il nuovo indirizzo. Con la scusa che le doveva parlare , la seguiva in ogni occasione, anche quando andava in palestra. «Mi scriveva che ero un aborto di donna e che dovevo fare la brava altrimenti mi sarebbe successo qualcosa e avrebbe ammazzato me e la mia famiglia».

LA TRUFFA

L’imputato , che ha anche aperto falsi profili social per contattarla e iscriversi a gruppi di cui lei faceva parte, solo per insultarla, si è anche introdotto nei sistemi informatici delle sue carte di credito. Alla vittima , nel 2016 è stata notificata una diffida a pagare la somma di 7mila euro che l’ ex afferma di averle prestato: lui era entrato nel suo profilo Linkedin scrivendo una dichiarazione in cui la donna ammetteva il debito.